Doppelte Freude in Chur, Ärger in Malans – und Davos im Cupfinal: So lief der Unihockey-Samstag

Während Alligator Malans zwar gut spielt, sich dafür aber nicht belohnen kann, feiert der Play-off-Konkurrent aus Chur ein seltenes Erfolgserlebnis. Eine spezielle Geschichte schreibt Davos-Klosters.

Stefan
Salzmann
11.01.26 - 08:31 Uhr
Regionalsport
Verhaltene Freude: Die Churerinnen bejubeln den 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Winterthurerinnen.
Bild: Sarah Frischknecht
