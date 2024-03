Play-offs kurios: Malans überrascht Cupsieger Zug, Piranha kassiert Heimniederlage

Alligator Malans: Zurück in der Serie

Was war da wohl im Pausentee? 2:3 liegt Alligator Malans beim zweiten Auswärtsspiel der Viertelfinalserie gegen Cupsieger Zug beim Start des dritten Drittels zurück. Drei Minuten dauerts und die Gäste liegen 5:3 vorne. Lankinen, Braillard und Rohner drehen die Partie mit einem Dreierpack. Verrückt. Und die Entscheidung. Malans schaukelt das Ding nach Hause, holt sich nach dem 3:4 im Startspiel den ersten Sieg gegen den Cupsieger. Aber von vorne, denn: Der Auftakt in die Partie ist alles andere als optimal. Schon nach drei Minuten liegen die Bündner mit 0:1 zurück. Halminen sorgt noch im ersten Abschnitt für den Ausgleich. Kurz nach der ersten Pause bringt Hartmann die Gäste erstmals in Führung. Bloss: Diese hält gerade einmal zwei Minuten. Und nach dem 2:2 legt Zug kurz nach Spielhälfte wieder vor. Partie gedreht. Aber bloss bis zum verrückten Start des Schlussabschnitts. In der Serie stehts 1:1. Malans kann am Samstag im ersten Heimspiel erstmals vorlegen.