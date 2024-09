Piranha Chur verpasst ersten Titel knapp, Alligator Malans besiegt Chur mit der Schlusssirene

Die Churerinnen konnten sowohl am Samstag gegen Emmental Zollbrück als auch am Sonntag gegen Kloten-Dietlikon überzeugen. Gegen die Emmentalerinnen lagen die Bündnerinnen zwar mit 0:3 und 2:5 scheinbar aussichtslos zurück, kehrten im letzten Drittel die Partie aber noch und konnten sich in die Verlängerung retten. Weil in dieser keine Treffer fielen, musste das Penaltyschiessen über Sieg und Niederlage entscheiden. Am Ende setzte sich Piranha Chur mit 8:7 nach Penaltys durch und qualifizierte sich für den Final vom Sonntag.