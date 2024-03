Piranha Chur nach Penalty-Krimi nah am Halbfinal, Alligator arg in Rücklage

von Bernhard Camenisch und Stefan Salzmann

Das vierte Spiel in der Serie zwischen Piranha Chur und Unihockey Berner Oberland ist am Donnerstagabend nichts für schwache Nerven. Eine bleibt in der Raiffeisen Arena Gürbetal in Seftigen aber cool: Dina Koch. Die 20-Jährige trifft im Penaltyschiessen als einzige Piranha-Spielerin – und dies gleich zweimal. Die Stürmerin sorgt so für den 5:4-Auswärtssieg ihrer Mannschaft und die 3:1-Führung in der Viertelfinalserie.