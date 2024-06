Mit Heimpublikum im Rücken zu Bronze: Besser als die Bündner sind nur Bern und die Zentralschweiz

Am vergangenen Wochenende schaute die Unihockey-Schweiz nach Maienfeld und Schiers. Bei der U13-Trophy traten die besten Schweizer Talente gegeneinander an, um den begehrten Schweizer Meistertitel zu gewinnen. In einem dramatischen Finalspiel setzte sich der Kantonalverband Bern gegen das Team Zentralschweiz durch und holte sich den Titel im Penaltyschiessen. Gastgeber Graubünden holte sich die Bronzemedaille durch einen verdienten Sieg gegen Thurgau, wie es in einer Medienmitteilung des Bündner Unihockeyverbands (BUV) heisst.