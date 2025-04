Mit dem schwedischen Meistertitel will es für die beste Schweizer Unihockeyspielerin einfach nicht klappen

Dass die Churer, welche erneut die Play-offs verpassten, den schwedischen Topspieler nicht würden halten können, war spätestens gegen Ende der Saison klar. Nilsson hatte beim Spitzenteam Rychenberg Winterthur unterschrieben. Nun wurde aber bekannt, dass der Schwede in seine Heimat zurückkehren wird. Grund dafür ist, dass sein langjähriger Herzensverein Strängnäs IBK den Aufstieg in die höchste schwedische Liga geschafft hat. Nun bat Nilsson die Winterthurer um eine Vertragsauflösung, um mit seinem Herzensklub in der nächsten Saison in der höchsten schwedischen Liga spielen zu können. Rychenberg Winterthur kam diesem Wunsch nach.