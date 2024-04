Ligaerhalt geschafft: Chur Unihockey bleibt erstklassig

Wie schon im Vorjahr musste Chur Unihockey geduldig sein. Erst in den Abstiegsspielen sicherte sich der Bündner Hauptstadtverein den Ligaerhalt in der höchsten Schweizer Spielklasse. Gelang dies vor einem Jahr gegen Thun mit 4:2-Siegen, setzte man sich nun mit zwei Erfolgen am Wochenende und am Schluss mit 4:1-Siegen in der Auf-/Abstiegsserie gegen Herausforderer Fribourg durch. Verloren ging dabei einzig und alleine das Auftaktspiel, als man den Westschweizern mit 3:4 nach Verlängerung unterlag. In den Partien 2 bis 5 zeigte man sich deutlich verbessert und gewann der Reihe nach mit 9:2, 10:5 und am vergangenen Wochenende zuerst zu Hause mit 7:5 und zum Abschluss auswärts mit 9:7.