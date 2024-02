Knapper Sieg: Chur Unihockey belohnt sich für Aufholjagd

Im ersten Spiel der Playouts bezwingt Chur Unihockey Waldkirch-St.Gallen knapp 7:6. Damit führen die Churer in der Best-of-7-Serie 1:0.

Der Start in diese Partie misslingt den Churern jedoch. Nach der ersten Pause liegen sie 0:1 zurück, nach der zweiten mit 1:3. Manuel Rieder sorgt in der 26. Minute zwischenzeitlich für den Ausgleich zum 1:1.

Zur Aufholjagd setzen die Gäste aus Chur im letzten Drittel an. Nadir Monighetti (43.) und Charlie Ekstrand Parastatidis (44.) treffen zum 4:2 und 4:3. Gian-Luca Amato sorgt weniger später mit einem Doppelschlag für den Ausgleich zum 5:5. Mit dem ersten Treffer von Leon Schlegel gehen die Churer am Sonntag dann erstmals in Führung, mit dem zweiten baut er diese auf zwei Tore aus. Trotz des sechsten Gegentreffers 49 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit kann Waldkirch-St.Gallen den Sieg der Churer nicht mehr verhindern.

Die nächste Partie wird am Samstag, 2. März, zu Hause in Chur ausgetragen. Ebenfalls ins Spielgeschehen eingreifen werden Alligator Malans und die Spielerinnen von Piranha Chur. Malans wird am Samstag auswärts in Zug die erste Play-off-Viertelfinalpartie bestreiten, Piranha Chur empfängt am selben Tag zu Hause Unihockey Berner Oberland zur ersten Play-off-Viertelfinalpartie.

Telegramm:

Waldkirch-St. Gallen - Chur 6:7 (1:0, 2:1, 3:6)

Sporthalle Tal der Demut, St. Gallen. - 295 Zuschauer. - SR Anderegg/Röder. - Tore: 1. Holenstein (Ra.Chiplunkar) 1:0. 26. Rieder (Veltsmid) 1:1. 28. Ro. Chiplunkar (Maurer) 2:1. 38. Ra. Chiplunkar 3:1. 43. Ra. Chiplunkar (Vuoristo) 4:1. 43. Monighetti (Brunold) 4:2. 44. Ekstrand Parastatidis (Amato) 4:3. 49. Lund (Haveri) 5:3. 49. Amato (Ekstrand Parastatidis) 5:4. 55. Amato (Ekstrand Parastatidis) 5:5. 58. Schlegel (Castelberg) 5:6. 59. Schlegel (Monighetti) 5:7. 60. (59:11) Mariotti (von Pritzbuer) 6:7.- Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Waldkirch-St. Gallen, 1mal 2 Minuten gegen Chur.

Prime League. Männer. Playouts (best of 7). 1. Runde: Basel Regio (9.) - Uster (12.) 8:4 (1:1, 2:1, 5:2); Stand 1:0. Waldkirch-St. Gallen (10.) - Chur (11.) 6:7 (1:0, 2:1, 3:6); Stand 0:1.