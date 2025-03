Eine Ära ist zu Ende: Das war das letzte Spiel unter dem Vereinsnamen Chur Unihockey

Piranha darf nochmals in der GBC ran

Während Alligator Malans mit dem vierten Play-out-Sieg in Folge gegen Wasa St. Gallen bereits am Wochenende seine Saison beenden konnte, dauert diese für Piranha Chur noch an. Die Bündnerinnen laufen mindestens noch einmal in der Gewerblichen Berufsschule Chur auf. Und zwar am Donnerstagabend, wo sie Zug United im Play-off-Viertelfinal empfangen. Aktuell steht es 2:1 für die Zentralschweizerinnen in der Serie. Vier Erfolge braucht es für den Einzug in den Halbfinal.