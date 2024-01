Die weltbeste Unihockey-Torhüterin kommt aus Graubünden

Heinis Rückkehr in die Top Ten

Als einzige Schweizerin schaffte es Lara Heini unter die besten zehn Spielerinnen. Die Churerin wurde auf Platz 5 gewählt und ist zugleich die einzige Torhüterin in der Rangliste. Bereits vor war Heini in die Top Ten vertreten. Die 29-Jährige verliess 2018 ihren Stammverein Piranha Chur und absolviert mittlerweile die sechste Saison in der höchsten schwedischen Liga. Mit Pixbo Wallenstam gewann Heini letzte Saison den Cup. An der WM im vergangenen Dezember in Singapur, welche die Schweiz auf Rang 4 beendete, wurde Heini ins All-Star-Team gewählt.