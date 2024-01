Chur Unihockey gibt die rote Laterne ab – auch Alligator Malans und Piranha Chur gewinnen

Nach der 18. Runde ist Chur Unihockey in der Nationalliga A den letzten Platz losgeworden. Die Churer bezwangen am Samstag den Tabellensechsten Floorball Thurgau zu Hause mit 9:7 und überholten damit in der Tabelle den UHC Uster (4:5 bei Unihockey Basel Regio) und Waldkirch St. Gallen (7:8 nach Verlängerung gegen Rychenberg Winterthur).

In der torreichen Begegnung gegen die Thurgauer machten die Churer einen grossen Schritt zum Sieg in der 34. Minute, als Yanik Castelberg und Charlie Ekstrand Parastatidis innert 19 Sekunden die Tore zum 7:3 und 8:3 erzielten. Für den letzten Churer Treffer zum 9:5 sorgte in der 50. Minute Marcel Stucki.