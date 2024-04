Bündner Unihockeyklubs in Schieflage? Dieses Team aus Cazis ist die Ausnahme

So erfolgreich wie Blau-Gelb Cazis war im vergangenen Jahr nicht annähernd eines der anderen Bündner Unihockeyteams, die sonst im Fokus stehen. Die Spieler aus Cazis wurden auf dem Kleinfeld nicht nur Schweizer Meister, sondern auch Cupsieger. Und auch in diesem Jahr läuft es in der Meisterschaft rund. Blau-Gelb Cazis steht wiederum in Final und kämpft dort in einer Best-of-3-Serie gegen Cevi Gossau um den Titel. Das erste Spiel gewannen die Bündner zu Hause vor gut 200 Fans mit 13:12 nach Verlängerung. Es war ein regelrechter Krimi. Die Entscheidung fällt am kommenden Wochenende. Dann treffen die Bündner am Samstag auswärts auf die Zürcher. Sollten sie verlieren, kommt es am Sonntag um 15 Uhr in Landquart zum Entscheidungsspiel um den Schweizer Meistertitel.