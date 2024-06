Schlegel gewinnt das Nordostschweizer Schwingfest in Meilen – Armon Orlik wird Zweiter

So. 30.06.2024 - 18:16

Eine Woche nach seinem Sieg am Schwarzsee-Schwinget doppelt Werner Schlegel nach: Der 21-jährige Toggenburger gewinnt das Nordostschweizer Schwingfest und sorgt so für einen neuen Namen in der Siegerliste. Seit 2016 hatten immer entweder der Maienfelder Armon Orlik (viermal) oder der Thurgauer Samuel Giger (dreimal) triumphiert. Lediglich zum Auftakt gegen Sven Schurtenberger stellte Schlegel. Danach holte er fünf Siege in Serie, jenen im Schlussgang gegen den Thurgauer Domenic Schneider.

Orlik lag bei Halbzeit nach drei Gängen in Front. Im vierten Gang stellte er mit seinem Trainingskollegen Damian Ott, im fünften fehlte ihm beim Sieg gegen Martin Herrsche ein Viertelpunkt, um in den Schlussgang zu kommen. Zuletzt stellte er im Duell mit Lars Voggensperger noch einmal. Zusammen mit Domenic Schneider nahm Orlik mit 57,50 Punkten den 2. Rang ein.

Weitere Kränze resultierten für die Bündner nicht. Janik Korradi verpasste einen solchen um einen halben Punkt. Als drittbester Bündner folgte ein Viertelpunkt hinter Korradi der junge Zilliser Josias Müller.