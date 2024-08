Jetzt im Livestream: Chur gegen Davos, wer gewinnt den Bündner Test-Kracher?

Eishockeyherz, was willst du mehr? Mit einem Bündner Derby steigen der EHC Chur und der HC Davos am Donnerstagabend in die Vorbereitungsphase. Um 19.30 Uhr gehts los in Chur.

Die Partie findet allerdings nicht im Thomas-Domenig-Stadion statt, wo noch kein Eis liegt. Stattdessen spielen die Teams in der Trainingshalle. Was heisst: Bloss 300 Fans können ins Stadion. Schon nach kurzer Zeit waren die wenigen Tickets weg.

Du konntest dir kein Ticket ergattern? Kein Problem. Wir zeigen euch das Derby ab 19.30 Uhr hier im Livestream.