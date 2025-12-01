Arosa-Stürmer Zehnder nach 3:9-Pleite gegen Visp: «Jeder soll selber in den Spiegel schauen»
Der EHC Arosa kassiert beim 3:9 gegen Visp beinahe ein Stängeli und bezieht die sechste Niederlage in Folge. Stürmer Lenn Zehnder sagt: «Nach schnellen Gegentoren fallen wir aktuell auseinander.»
01.12.25 - 13:30 Uhr
Regionalsport
