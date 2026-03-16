Die grössten Fans: Tino und Lio feuern ihre Unihockey-Papas bei jedem Spiel an
Die Spieler von Floorball Chur United, Daniel Šešulka und Martin Östholm, spielen die erste ganze Saison als Familienväter. Vieles habe sich verändert. So bringen die jungen Familien alles unter einen Hut.
Die Spieler von Floorball Chur United, Daniel Šešulka und Martin Östholm, spielen die erste ganze Saison als Familienväter. Vieles habe sich verändert. So bringen die jungen Familien alles unter einen Hut.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
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