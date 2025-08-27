Krachende Duelle beim Esaf-Anschwingen: Auch die Orlik-Brüder sind Teil der zehn Spitzenpaarungen
Mit Spannung wurden die Spitzenpaarungen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis erwartet. Nun sind sie bekannt. Die zehn Paarungen haben es in sich. Auch zwei Bündner mischen mit.
Am Samstag wird es nach drei Jahren wieder soweit sein. Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) geht im Glarnerland über die Bühne. Und wie an diesem Saisonhighlight üblich, geht es gleich zur Sache. Im Anschwingen am Samstagmorgen in Mollis greifen die besten Schwinger des Landes zusammen. Wer zu Beginn mit wem zusammengreift, wurde am Mittwochabend bekannt. Die Einteilung auf dem Kerenzerberg wurde erstmals überhaupt live im TV übertragen.
Zuständig für die ersten Paarungen? Stefan Strebel, der technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbands. Zum fünften aber auch letzten Mal, weil der 48-jährige Aargauer sein Amt nach dieser Saison weitergeben wird. Schon im Vorfeld liess sich Strebel gegenüber SRF keine Paarung entlocken. Er liess einzig durchblicken, dass er ein Fan von Revanchen und von Wiederholungsgängen sei, die gestellt ausgingen.
Orlik-Brüder kennen ihre Gegner
Als erster Bündner der zehn Spitzenpaarungen wurde Curdin Orlik genannt, welcher es beim Anschwingen mit Samir Leuppi zu tun bekommen wird. Der ältere der beiden Orliks schwingt aber seit vielen Jahren für den Berner Kantonalverband. Sein Bruder Armon Orlik greift am Samstagmorgen auf dem Weg zum Königstitel – seinem grossen Ziel – mit Matthias Aeschbacher zusammen. Im vergangenen Jahr trafen die beiden beim Jubiläumsschwingfest im Appenzell aufeinander. Der Gang ging dabei gestellt zu Ende. Zuvor gewann Orlik das Duell am Nordostschweizer Schwingfest im zürcherischen Meilen.
Die weiteren ganz grossen Duelle heissen Michael Moser gegen Titelverteidiger Joel Wicki. Samuel Giger gegen Fabian Staudenmann. Damian Ott gegen Adrian Walther. Pirmin Reichmuth gegen Werner Schlegel. Marcel Bieri gegen Romain Collaud. Nick Alpiger gegen Marcel Räbsamen. Lario Kramer gegen Joel Strebel. Und Domenic Schneider gegen Bernhard Kämpf. Die übrigen 254 Schwinger dürften ihren Gegner im Anschwingen spätestens am Freitag mitgeteilt bekommen.
