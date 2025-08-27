Krachende Duelle beim Esaf-Anschwingen: Auch die Orlik-Brüder sind Teil der zehn Spitzenpaarungen

Orlik-Brüder kennen ihre Gegner

Als erster Bündner der zehn Spitzenpaarungen wurde Curdin Orlik genannt, welcher es beim Anschwingen mit Samir Leuppi zu tun bekommen wird. Der ältere der beiden Orliks schwingt aber seit vielen Jahren für den Berner Kantonalverband. Sein Bruder Armon Orlik greift am Samstagmorgen auf dem Weg zum Königstitel – seinem grossen Ziel – mit Matthias Aeschbacher zusammen. Im vergangenen Jahr trafen die beiden beim Jubiläumsschwingfest im Appenzell aufeinander. Der Gang ging dabei gestellt zu Ende. Zuvor gewann Orlik das Duell am Nordostschweizer Schwingfest im zürcherischen Meilen.