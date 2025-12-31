Für die perfekte Unterlage: Die Eismeister arbeiten am Spengler Cup fast rund um die Uhr
Zuerst für die Trainings, danach für zwei Spiele. Das Eis am Spengler Cup muss etwas aushalten können. Deswegen sind die Eismeister von frühmorgens bis spätabends gefordert.
31.12.25 - 18:30 Uhr
Regionalsport
