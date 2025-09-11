Nach doppelter Knie-OP: So bereitet sich Flurina Bätschi auf die Olympia-Saison vor
Nach ihrer ersten vollen Weltcupsaison muss sich Snowboarderin Flurina Bätschi gleich beide Knie operieren. Wir haben die Davoserin auf dem Weg zurück im Training besucht.
Nach ihrer ersten vollen Weltcupsaison muss sich Snowboarderin Flurina Bätschi gleich beide Knie operieren. Wir haben die Davoserin auf dem Weg zurück im Training besucht.
11.09.25 - 09:53 Uhr
Regionalsport
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.