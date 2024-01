Skitourenläufer Lietha: Dem Ziel Olympia ist er einen Schritt näher gerückt

Arno Lietha formuliert auf seiner Webseite ein grosses Ziel: die Teilnahme an Olympischen Spielen. Die Krux an der Sache? Der 25-Jährige aus Fideris, der seit Kurzem mit seiner Freundin in Klosters wohnt, ist Skitourenläufer. Eine Sportart, die bislang nie olympisch war. «Ich unternehme alles, um bereit zu sein, wenn es so weit ist», schreibt Lietha unter seinem grossen Ziel. Das Warten hat sich gelohnt, denn schon länger ist klar: In zwei Jahren kommt der Skitourensport in Mailand/Cortina zu seiner Olympiapremiere.