Letzte Weltcup-Station vor WM: Fiva und Gantenbein fahren in Kanada in den Final

Die Freestyle-WM im Engadin kann kommen! Zumindest wenn es nach den Bündner Skicrosser geht. Alex Fiva verpasst seinen 15. Weltupsieg im kanadischen Craighleith hauchdünn. Sieben Sekunden verliert der Parpaner im Final auf den Sieger Reece Howden. Schon in der Quali brillierte Fiva mit der Bestzeit.

Bei den Frauen fährt Talina Gantenbein knapp am Podest vorbei. Die Engadinerin wird Vierte. Eine weitere Duftmarke setzt Fanny Smith. Nach den Plätzen 1 und 2 in Georgien fährt die 32-Jährige in Kanada souverän zu ihrem 34. Weltcupsieg. Im Final ist Smith über das ganze Rennen in Front. Am Samstag findet in Kanada das zweite Weltcuprennen statt.

Die Skicrosser haben ihre Rennen an der WM im Engadin am Samstag 22. März (Einzel) und am Tag darauf im Mixed-Team. Ob es da gar zu einem Bündner Paar Gantenbein/Fiva kommt?