Bündner Skicross-Erfolge: Fiva wird in Italien Zweiter, Gantenbein fährt mit Teamkollegin Lack aufs Podest

Alex Fiva ist kaum zu stoppen. Der 38-jährige Skicrosser dominiert die Konkurrenz am Weltcup im italienischen Alleghe fast nach Belieben. Sowohl im Viertelfinal als auch im Halbfinal gewinnt er seinen Head souverän. Einzig im Final muss sich der Bündner geschlagen geben. Nachdem Fiva das Rennen lange anführt, überholt ihn der Schwede Erik Mobaerg. Das Podest komplettiert der Deutsche Niklas Bachleitner. Für Fiva ist es der 32. Podestplatz im Weltcup. Und der dritte in dieser Saison. Ende Januar war Fiva schon in Nakiska (3.) und St. Moritz (2.) aufs Podium gefahren.

Die Resultate Fivas sind durchaus erstaunlich. Die vergangene Saison verpasste er wegen eines Kruezbandrisses komplett. In den ersten beiden Rennen des Winters in Val Thorens hatte Fiva jeweils noch die Top 15 verpasst. Seither gelang ihm ein Steigerungslauf. In den letzten fünf Rennen stand Fiva jeweils mindestens in den Halbfinals. Und mischt nun plötzlich als Dritter auch in der Gesamtwertung um die Podestränge mit. Er liegt 15 Punkte hinter Leader Reece Howden.