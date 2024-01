Skicross-Feuertaufe in St. Moritz mit Fiva, Gantenbein und Co.

Nachdem im vergangenen Jahr bereits Europacuprennen der Skicrosserinnen und Skicrosser in St. Moritz durchgeführt wurden, sind es dieses Jahr neben den Cross-Athletinnen und -Athleten auf den Ski auch diejenigen auf dem Board. Der Weltcup vom kommenden Wochenende wird dabei gleich als Testevent für die Freestyle-Weltmeisterschaften 2025 im Engadin genutzt. Es geht im Graubünden also fast schon Schlag auf Schlag.

Comeback für Skicrosser Regez in St. Moritz

Für einen Skicrosser wird das Rennen in St. Moritz derweil eine lange Leidenszeit beenden. Ryan Regez wird am Wochenende planmässig sein Weltcup-Comeback feiern. Der Olympiasieger war beim Heim-Weltcup in Arosa 2022 gestürzt und hatte sich dabei einen Kreuzbandriss zugezogen. In der Folge war die Rehabilitation mit einigen Rückschlägen verbunden gewesen, sodass der Berner Oberländer lange auf sein Comeback hat hinarbeiten müssen.

Ebenfalls speziell werden die Rennen für die Bündner Fahrerinnen und Fahrer sein. Neben den Routiniers Alex Fiva und Talina Gantenbein aus Chur werden auch der Aroser Tobias Baur und Sandro Lohner aus Parpan am Start stehen.

Für die Musik sorgten in der Disziplin Skicross die letzten Wochen aber andere. Die Genferin Sixtine Cousin hatte sich kurz vor Weihnachten ihren Premierensieg in Innichen gesichert, während Fanny Smith in dieser Saison bereits zweimal als Dritte und einmal als Zweite aufs Podest fuhr.