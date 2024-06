Nach Siegpremiere im Weltcup: Stefan Rogentin geht neben der Piste neue Wege

Knallig. Hellblau. Kurz: auffallend. Der Helm ist in den vergangenen Jahren zum Markenzeichen von Skirennfahrer Stefan Rogentin geworden. Zum Abschluss der vergangenen Saison raste der Heidner im Super-G von Saalbach mit ihm zum ersten Weltcupsieg.

Nun kündet der Speedspezialist auf Instagram das Ende des blauen Helms an. «Die Ära mit dem blauen Helm ist zu Ende», schreibt Rogentin. Was steckt dahinter? Der 30-Jährige erklärt gleich selbst: «Mein bisheriger Kopfsponsor und ich gehen getrennte Wege.» In der Vergangenheit zierte der Schriftzug von BKW den Kopfschutz des Bündnerns. Damit ist nun Schluss.

Wie kommt der neue Helm-Look daher? Unklar. Rogentin ist auf der Suche nach einem neuen Kopfsponsor.