«Ich war bewusstlos und habe nicht realisiert, dass etwas passiert ist»: So spricht diese Bündner Skirennfahrerin über ihren Sturz
Kaum war Melanie Michel nach ihrer Verletzung zurück auf der Piste, stürzte sie bereits wieder. Trotz anfänglichen Zweifeln war für die Davoser Skirennfahrerin klar, dass sie erneut zurückkehren möchte.
Kaum war Melanie Michel nach ihrer Verletzung zurück auf der Piste, stürzte sie bereits wieder. Trotz anfänglichen Zweifeln war für die Davoser Skirennfahrerin klar, dass sie erneut zurückkehren möchte.
17.09.25 - 16:44 Uhr
Regionalsport
Laurin Michael hat im Sommer 2022 eine KV-Lehre abgeschlossen. Sein Interesse in der Medienwelt hat er vor vielen Jahren entdeckt, durch seine Besetzung von einer der Hauptrollen beim Film Schellen Ursli. Er ist sehr sportinteressiert, in seiner Freizeit verfolgt er diverse Sportarten und ist gerne auf den Ski. Mehr Infos
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.