Sieg in der Heimat: Orlik triumphiert am Hallenschwinget in Untervaz

Armon Orlik beweist in seiner Heimat seine gute Frühform und gewinnt das Hallenschwinget in Untervaz. Im Schlussgang bezwingt der Bündner den Luzerner Urs Doppmann. Auch der Nachwuchs ist aktiv.

