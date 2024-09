Schweizer Meister und Rekordmarke: Bündner Schütze überragt in Thun alle

Am zweiten Tag der Schweizer Schiesssport-Meisterschaften in Thun fielen mehrere Entscheidungen. Im Fokus stand dabei auch ein Bündner: Norbert Caviezel aus Chur. Wie es in einer Medienmitteilung des Verbands heisst, beeindruckte der Bündner Schütze mit seiner Leistung im Sturmgewehr 57 300 Meter Zweistellung, indem er einen Schweizer Rekord aufstellte.