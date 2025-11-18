«Mein Ziel ist es, ans Hallendach zu kommen»: Luca Capaul will eine Legende werden bei seinem Herzensklub
Der Churer Luca Capaul ist in grosse Fusstapfen getreten, als er zu den Rapperswil-Jona Lakers wechselte. Sein Vater Marco spielte dort elf Jahre, davon vier als Captain. Luca will schaffen, was seinem Papa nicht gelang.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
