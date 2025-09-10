Mit der gleichen Philosophie: Der EHC Chur startet in die neue Swiss League Saison
Mit einem noch jüngeren Kader und der gleichen Philosophie startet der EHC Chur in die neue Saison. Nach der erfolgreichen Spielzeit nach dem Aufstieg werden nur Kleinigkeiten angepasst bei den Hauptstädtern.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
