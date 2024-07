Zwei Doppelsieger am Engadin Radmarathon: Züger und Meyer triumphieren

«Das Konzept über drei Tage hat sich in diesem Jahr bewährt», so OK-Präsident Flurin Bezzola. «An den beiden Renntagen am Freitag und Samstag konnten über 800 Radsportbegeisterte Rennen fahren. Die meisten Teilnehmenden waren für mehrere Rennen angemeldet und konnten so trotz der Absage am Sonntag ein bis zwei Rennen am Engadin Radmarathon absolvieren. Rund 200 Teilnehmende waren jedoch nur für Sonntag angemeldet, sie konnten in diesem Jahr kein Rennen fahren. Die Absage stiess aber auf Verständnis.» Deshalb zieht das OK trotz der Absage am Sonntag eine positive Bilanz über das gesamte Rennwochenende.