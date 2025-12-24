Churer Radtalent Andri Steinmann: In drei Disziplinen an der Spitze dabei
Strasse, Radquer und Mountenbike - Andri Steinmann tanzt gleich auf drei Hochzeiten. Und sagt: «Nino Schurter hat mich inspiriert.» Wir haben den Churer im Training besucht.
Strasse, Radquer und Mountenbike - Andri Steinmann tanzt gleich auf drei Hochzeiten. Und sagt: «Nino Schurter hat mich inspiriert.» Wir haben den Churer im Training besucht.
25.12.25 - 13:32 Uhr
Regionalsport
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.