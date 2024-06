Trotz Gold an Schweizer Meisterschaften: Elena Hartmann nicht für Olympia selektioniert

Es ist eine beeindruckende Geschichte. Eine Geschichte, wie es sie im heutigen Sport kaum mehr gibt. Als Hobby-Radfahrerin nimmt Elena Hartmann 2021 an den Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren teil. Schon im Jahr drauf holt sich die Emserin Gold. Bis heute sind zwei weitere Titel dazugekommen, der letzte vor einer Woche. Hartmann durfte an Europameisterschaften und Weltmeisterschaften teilnehmen. Nebenbei arbeitet die 33-Jährige als Polizistin bei der Kantonspolizei Zürich. Wir haben sie kürzlich einen Tag lang begleitet.

Auf das nächste grosse Kapitel in ihrer Karriere muss Hartmann noch warten. Am Donnerstag gibt Swiss Olympic die Namen des Quartetts für Paris bekannt. Der Name von Elena Hartmann fehlt dabei. Marlen Reusser, Elise Chabbey, Noemi Rüegg und Linda Zanetti werden die Schweiz am Strassenrennen in Frankreich vertreten. Im Zeitfahren steht mit Reusser bloss eine Schweizerin am Start.

Ein paar Highlights hat Hartmann in diesem Sommer trotzdem noch vor sich: Im Juli bestreitet sie den Giro d'Italia. Die Selektionen für die Heim-WM in Zürich im September stehen noch aus.