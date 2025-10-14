HCD-Star zu seinem Rücktritt aus dem Nationalteam: «Es war die richtige Entscheidung, ich will noch vier bis fünf Jahre weiterspielen»
Enzo Corvi musste seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft trotz Olympia und Heim-WM in dieser Saison geben. Wo er seine Karriere weiterführt bleibt unklar, sein Vertrag in Davos läuft diesen Sommer aus.
Enzo Corvi musste seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft trotz Olympia und Heim-WM in dieser Saison geben. Wo er seine Karriere weiterführt bleibt unklar, sein Vertrag in Davos läuft diesen Sommer aus.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.