Blick hinter die Kulissen: Sie sorgt für lockere Beine im Swiss-Ski-Team und weiss Geheimnisse
Während einer Behandlung mit Michelle Gisin dürfen wir hinter die Kulissen blicken. Julia Winkler ist Physiotherapeutin im Speed-Team. Sie verrät, wie ihr Alltag aussieht und wie die Beziehungen zu den Athletinnen sind.
Während einer Behandlung mit Michelle Gisin dürfen wir hinter die Kulissen blicken. Julia Winkler ist Physiotherapeutin im Speed-Team. Sie verrät, wie ihr Alltag aussieht und wie die Beziehungen zu den Athletinnen sind.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.