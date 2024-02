Jugendspiele in Südkorea: Diese beiden Bündner holen eine Olympia-Medaille

2018 fanden in Südkorea die Olympischen Spiele der «Grossen» statt. Sechs Jahre später sind die «Kleinen» an der Reihe. In den vergangenen Tagen gingen in Gangwon die 4. Olympischen Jugend-Spiele über die Bühne. Die Bilanz aus Schweizer Sicht: eine Goldmedaille, eine Silbermedaille, sieben Goldmedaillen.

Dazu tragen auch zwei Bündner bei. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz) und Maximilian Wanger (Lischana Scuol) holen zusammen mit Leandra Schöpfer und Nolan Gertsch Bronze in der Langlauf Mixed Staffel. Bereits im Einzel-Sprint hatte das Bündner Duo überzeugt. Nach Rang 2 im Prolog klassierte sich Gruber in der Endabrechnung auf Platz11. Wanger lief auf den 8. Rang.

Die 17-jährige Gruber wurde am letzten Tag der Spiele eine spezielle Ehre zutei. Zusammen mit Freeskier Alan Bornet durfte Gruber an der Schlussfeier die Schweizer Fahne tragen.