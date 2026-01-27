Wenn Teamkollegen zu Gegnern werden: Deshalb sind die Olympischen Spiele für den HCD-Verteidiger besonders
Für Michael Fora werden es die zweiten Olympischen Spiele. Doch vieles ist auch für den Tessiner neu dieses Mal. Der HCD-Verteidiger spricht über den Anruf bis zum Treffen der Teamkollegen und NHL-Stars.
Für Michael Fora werden es die zweiten Olympischen Spiele. Doch vieles ist auch für den Tessiner neu dieses Mal. Der HCD-Verteidiger spricht über den Anruf bis zum Treffen der Teamkollegen und NHL-Stars.
27.01.26 - 16:30 Uhr
Regionalsport
Laurin Michael hat im Sommer 2022 eine KV-Lehre abgeschlossen. Sein Interesse in der Medienwelt hat er vor vielen Jahren entdeckt, durch seine Besetzung von einer der Hauptrollen beim Film Schellen Ursli. Er ist sehr sportinteressiert, in seiner Freizeit verfolgt er diverse Sportarten und ist gerne auf den Ski. Mehr Infos
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.