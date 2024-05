Schurter, Keller, Flückiger und Co. - diese Stars kommen an die ÖKK Bike Revolution

Chur wird zum Bike-Mekka. Zum dritten Mal gastiert am Wochenende die ÖKK Bike Revolution in der Bündner Hauptstadt. Die Startliste ist gespickt mit grossen Namen.

Bei den Frauen steht die Französin Pauline Ferrand Prévot im Fokus. Die vierfache Weltmeisterin ist eine der wenigen Athletinnen, die bereits für die Olympischen Spiele in Paris selektioniert ist. Und darum auf den Weltcup-Auftakt in Brasilien verzichtete. In Chur bekommt sie es etwa mit Alessandra Keller zu tun. Die Schweizerin ist derzeit die Weltnummer 2, gewann 2022 die Weltcup-Gesamtwertung. Ebenfalls am Start: Olympia-Silbermedaillengewinnerin Sina Frei.

Duell Schurter gegen Flückiger

Bei den Männer steht Nino Schurter im Fokus. Der zehnfache Weltmeister hat in Chur ein Heimspiel. Allerdings hat Schurter starke Konkurrenz aus dem Inland: Neben Mathias Flückiger sind etwa auch Lars Forster und Marcel Guerrini gemeldet. Mit Vital Albin darf sich ein weiterer Bündner Hoffnungen auf eine Topplatzierung machen.

Die Bike Revolution besteht heuer aus fünf Rennen in Chur, Engelberg, Davos, Gruyere und Huttwil. Die Serie ist in der höchsten Kategorie nach dem Weltcup eingereiht, der sogenannten «Hors Category». Zudem gibt es an den Rennen mit 175 000 Franken deutlich mehr Preisgeld zu gewinnen als im Weltcup.