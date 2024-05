Kein Bündner Tag: Schurter fährt beim Heimrennen in die Top 10

Es fing wie gewünscht an, das perfekte Ende gab es jedoch nicht. Nino Schurter (8.) und Vital Albin (18.) verpassen beim Heimrennen an der Bike Revolution in Chur eine Topplatzierung. Der Sieg geht an Lars Forster, welcher in der zweitletzten Runde Luca Schätti überholen kann. Rang 3 geht an Fabio Püntener.

Schurter fährt lange Zeit in der Spitzengruppe mit, ehe die Kamerabilder einen Reifenwechsel beim Bündner in der fünften Runde einfangen. Schurter kämpft sich zurück und hält sich in den Top 10.

Albin, nach dem Start an der Spitze, verliert mit jeder Runde Plätze. Am Ende muss er das Rennen als 18. und letzter Fahrer beenden. Gestartet waren 25. Der Bündner bekundete nach den Rennen in Brasilien Mitte April gesundheitliche Probleme.