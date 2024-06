Höhentraining auf Bernina und Weltcupverzicht: Das ist Schurters Olympiafahrplan

Nein, Normalität wird das nie. Auch nicht beim fünften Mal. «Es ist mega. Ich bin sehr stolz darauf, eine derart lange Karriere zu erleben», sagt Nino Schurter an einem Medienevent von Swiss Cyling vom Mittwoch rund um die Selektionen für die Olympischen Spiele. Seit knapp zwei Wochen hat Schurter die Gewissheit, in Paris zum fünften Mal an den Spielen teilnehmen zu dürfen. Verdient hat er sich dies durch die Leistungen im letzten Jahr, als er zum neunten Mal (!) den Gesamtweltcup gewann. Aber auch mit dem Start ins Olympiajahr. In drei Weltcuprennen schauten bislang zwei Platzierungen in den Top 10 heraus. Zuletzt verpasste Schurter in Nove Mesto als Zweiter den Sieg nur knapp.

Selbstverständlich ist die Olympiaselektion keineswegs. Weil bloss zwei Athleten pro Nation nach Paris dürfen, war die Qualifikation umstritten wie nie. Gerade in der Schweiz, wo die Leistungsdichte so hoch ist wie in kaum einem anderen Land.