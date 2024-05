Französische Siegerin: Alessandra Keller kann Sieg vom Vorjahr nicht verteidigen

Pauline Ferrand-Prevot siegt bei der ÖKK Bike Revolution. Die Französin setzt sich schon nach in der ersten Runde an die Spitze und gibt die Führung bis zum Schluss nicht mehr her. Für Ferrand-Prevot ist es nach 2023 der zweite Sieg am Mountainbike-Rennen.

Mit rund 1 Minute und 20 Sekunden Rückstand kämpften Seraina Leugger und Alessandra Keller um den zweiten Platz. Das Sprintduell um Rang 2 ging an Keller. Damit konnte sie ihren Sieg vom Vorjahr nicht verteidigen. Während Keller im vergangenen Jahr mit einer Zeit von 1:19:59 Stunden siegte, fuhr sie diesmal nach 1 Stunde und 25 Minuten ins Ziel.

Die Bündnerin Ginia Caluori fuhr auf Rang 7. Das Rennen der Männer findet um 14.10 Uhr statt. Am Start sind unter anderem Nino Schurter und Vital Albin.