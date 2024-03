Cape Epic: Nino Schurter zählt mit dänischem Teamkollegen zu den Favoriten

Wenn am 17. März das Cape Epic in Südafrika losgeht, ist Nino Schurter wieder am Start. Der Bündner wird zusammen mit dem Dänen Sebastian Fini – zweimal EM-Zweiter – am härtesten und längsten Mountainbikerennen der Welt teilnehmen. Die beiden Sportler werden bei Finis zweiter Teilnahme am Cape Epic zum ersten Mal als Team starten.

Während des Rennens – es wird dieses Jahr zum 20. Mal durchgeführt – werden die Fahrerinnen und Fahrer rund 613 Kilometer und 16'850 Höhenmeter bewältigen. Die Route ist dabei jedes Jahr anders und wird in dieser Austragung in einem Prolog und sieben Etappen absolviert.

Für Schurter ist es – nach seinem Debüt im Jahr 2010 – die bereits neunte Teilnahme am Cape Epic. In dieser Zeit hat der 37-Jährige neun Etappen und zweimal die Gesamtwertung gewonnen. Seinen ersten Sieg holte er sich 2017 zusammen mit Landsmann Matthias Stirnemann. 2019 gewann Schurter das Rennen zusammen mit dem St. Galler Lars Forster.