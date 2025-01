Grösstes Kinder-Skirennen der Welt: Obersaxen ist am Sonntag ein Teil davon

Am kommenden Sonntag findet in Obersaxen das zweite Qualifikationsrennen des Grand Prix Migros 2025 statt. Das erste wurde eine Woche zuvor in Les Diablerets im Kanton Waadt ausgetragen. Bis im März werden acht weitere Qualifikationsrennen für skibegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren veranstaltet. Eines davon findet ebenfalls noch in Graubünden statt. Und zwar jenes am 9. März in Lenzerheide. Die Besten dürfen sich über eine Qualifikation fürs Finale freuen. Dieses findet vom 3. bis 6. April in Davos statt.

Der Grand Prix Migros ist das grösste Kinder-Skirennen der Welt. Insgesamt stehen rund 6'500 Kinder am Start. Sie treten in die Fussstapfen von bekannten Schweizer Skistars wie Lara Gut-Behrami, Marco Odermatt oder Wendy Holdener.

Medaillen für die ersten zehn

Wie der Veranstalter nun mitteilt, haben sich für das zweite Rennen der Serie in Obersaxen 436 Kinder und Jugendliche angemeldet. Dieses Rennen in Graubünden wird von Swiss-Ski und dem Skiklub Obersaxen durchgeführt. Austragungsort ist am Sonntag ab 10 Uhr die Misanenga-Piste. Auf 14.30 Uhr ist die Rangverkündung vorgesehen. Die ersten zehn Klassierten jeder Kategorie werden eine Medaille erhalten, alle weiteren erhalten ein Erinnerungsgeschenk. Und gar die schnellsten vier Mädchen und Jungs pro Kategorie dürfen sich aufs Saisonfinale in Davos vom 3. bis 6. April freuen.