Ohne Treffer im entscheidenden Viertelfinalspiel: Für den HC Davos ist die Saison zu Ende

Nach dem Spiel

An diesem 30. März geht nimmt die Saison für den HC Davos in Lausanne ein Ende. Der HCD verliert das entscheidende siebte Viertelfinalspiel gegen den Lausanne HC mit 0:3. Und das ist an diesem Abend in der Vaudoise Arena passiert:

Beim HCD kommt zwar Dennis Rasmussen in die Aufstellung zurück, doch neu fehlt Valentin Nussbaumer, bis dahin der Play-off-Topskorer seines Teams. Das dünne Davoser Kader wird in der 12. Minute weiter dezimiert. Verteidiger Sven Jung checkt seinen Gegenspieler Antti Suomela gefährlich in die Bande und muss dafür unter die Dusche. Auch Suomela kann nicht mehr weiterspielen. Der HCD übersteht zwar die fünf Minuten in Unterzahl, kassiert aber unmittelbar im Anschluss das 0:1. Jason Fuchs trifft mit einer Direktabnahme (17.). 15:4 lautet das Schussverhältnis im ersten Drittel zugunsten von Lausanne.

Im zweiten Abschnitt dauert es 72 Sekunden, bis Lausanne erhöht. Verteidiger Fabian Heldner trifft mit einem Schuss von der blauen Linie. Die bis dahin klar besseren Lausanner schalten danach einen Gang zurück. Sie spielen so mit dem Feuer. Denn der HCD kommt durch Verteidiger Tim Minder zu einer guten Chance und hat danach zweimal im Powerplay die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Kurz vor der zweiten Pause trennen Chris Egli nur wenige Zentimeter davon.

Im dritten Drittel ist Lausanne wieder etwas aktiver. Der HCD bleibt bemüht, doch die Energie reicht einfach nicht mehr. Mit dem Schuss ins leere Tor stellt Lausannes Captain Michael Raffl auf 3:0 und macht damit alles klar.

Während der HCD in die Ferien muss, trifft Lausanne ab Montag in seiner Halbfinalserie auf Fribourg-Gottéron. Den zweiten Finalisten machen die ZSC Lions und der EV Zug unter sich aus. Das wars von unserem heutigen Liveticker. Mit dem Ausscheiden des HCD war es der letzte in dieser Saison. Vielen Dank fürs Mitlesen heute und in den vergangenen Wochen und Monaten! Trotz Saisonende wünsche ich euch HCD-Fans eine gute Nacht und viel Spass, falls ihr die Play-offs der National League auch ohne HCD weiterhin verfolgt!