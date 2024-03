HCD vom 0:2 zum 4:2 und in die Play-offs!

Nach dem Spiel

Nach der vorletzten Qualifikationsrunde der National League ist klar: Der HCD ist für die Play-off-Viertelfinals qualifiziert. Er gewinnt zu Hause gegen die ZSC Lions nach 0:2-Rückstand mit 4:2 und damit auch das vierte Saisonduell gegen den Leader. Weil gleichzeitig Lugano in Biel mit 1:6 verliert, können die Davoser von den Tessinern in der Tabelle nicht mehr überholt werden und sind aus den Top 6 nicht mehr zu verdrängen. So ist der gegen den Leader zustande gekommen.

Der HCD wird zunächst kalt geduscht: Weber und Grant bringen die Lions bis zur 6. Minute mit 2:0 in Führung. Die Lions powern auch danach weiter, für den HCD geht das zu schnell. Zusätzlichen Schaden in Form von weiteren Gegentoren erleiden die Davoser aber nicht.

Im Mitteldrittel muss eine Davoser Reaktion kommen. Diese kommt tatsächlich, und wie! Nach 52 Sekunden erzielt Dennis Rasmussen in Überzahl das 1:2. Danach spielen nur noch die Davoser. Und sie belohnen sich für einen begeisternden Auftritt im Mitteldrittel. Rasmussen gleicht in der 28. Minute aus, und in der 38. Minute bringt Dominik Egli die Davoser in Führung.

Im letzten Drittel kontrolliert der HCD das Geschehen. In der 59. Minute trifft Joakim Nordström ins leere Tor zum 4:2-Schlussresultat.

Sein letztes Spiel in der Qualifikation bestreitet der HCD am Montag beim Schlusslicht Ajoie. Für den HCD geht es dabei noch um die Frage, ob er die Qualifikation auf Rang 5 oder 6 abschliesst. Bei uns könnt ihr dann ab etwa 19.30 Uhr wieder live im Ticker dabei sein. Das wars für heute aus Davos. Vielen Dank fürs Mitlesen und ein schönes Wochenende!