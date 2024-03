Der HCD verliert zu Hause 2:3 und muss in der Serie gegen Lausanne das 1:1 hinnehmen

Nach dem Spiel

Nach zwei Partien steht es in der Best-of-7-Viertelfinalserie zwischen dem HC Davos und dem Lausanne HC 1:1. Zwei Tage nach dem Auswärtssieg des HCD zum Auftakt schlagen die Lausanner ebenfalls auf fremdem Eis zurück und gewinnen in einer erneut spannenden und ausgeglichenen Partie mit 3:2. Wie im ersten Spiel nehmen die Special Teams eine wesentliche Rolle ein. Brachten die Lausanner am Sonntag in sechs Powerplays nichts zustande, so sind sie diesmal mit zwei ihrer drei Überzahlmöglichkeiten erfolgreich. Der HCD kann siebenmal in Überzahl agieren, trifft dabei aber nur einmal.

Schon im ersten Powerplay klappt es für Lausanne: Captain Michael Raffl bringt die Waadtländer in Überzahl in Führung (8.). Lange freuen können sie sich darüber nicht. Denn nur 40 Sekunden später trifft auf der anderen Seite Kristian Näkyvä, und das Resultat ist wieder ausgeglichen.

Die Special Teams bleiben Thema. Im Mitteldrittel sitzt mit Dennis Rasmussen zum dritten Mal ein Davoser auf der Strafbank. Lausanne nützt dies zum zweiten Tor. Diesmal ist Antti Suomela erfolgreich (32.). Der HCD schlägt ebenfalls in Überzahl zurück. Eine tolle Kombination schliesst Leon Bristedt in der 38. Minute zum 2:2 ab.

Das entscheidende Tor fällt in der 47. Minute. Es ist Ken Jäger, der Davoser Stürmer im Dienste der Lausanner, der das 3:2 erzielt. Diesen Vorsprung bringen die Waadtländer über die Zeit.

Nach je einem Auswärtssieg ist in dieser Viertelfinalserie also wieder alles in der Reihe. Das dritte Duell findet am Donnerstag in Lausanne statt. Spielbeginn ist wie immer in den Play-offs um 20 Uhr. Bei uns könnt ihr dann ab etwa 19.45 Uhr wieder live im Ticker dabei sein. Das wars für heute aus Davos. Vielen Dank fürs Mitlesen und eine gute Nacht!