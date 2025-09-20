Sechster HCD-Sieg im sechsten Spiel: Zadina trifft mirakulös, und im Tor ist Hollenstein eine Mauer
Der HC Davos weist auch nach sechs Partien eine makellose Bilanz auf. Das Heimspiel gegen Lugano gewinnt er mit 2:0. Filip Zadina ebnet den Weg mit seinem spektakulären Treffer in der zweiten Minute.
20.09.25 - 19:25 Uhr
Regionalsport
