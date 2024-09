Erfolgreicher Start: Neues Churer Laufevent zieht auch Internationale Teilnehmende an

Auf der Turnerwiese ging am vergangenen Samstag der erste Backyard Ultra Chur über die Bühne. Das neuartige Laufformat zog rund 50 Läuferinnen und Läufer aus der Stadt Chur aber auch anderen Kantonen – und sogar Deutschland – an und sorgte für Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern gleichermassen.

Der Backyard Ultra zeichnet sich durch sein besonderes Format aus: Zu jeder vollen Stunde starteten alle Teilnehmer gemeinsam, um einen 6,7 km langen Rundkurs zu absolvieren. Wer innerhalb einer Stunde zurückkehrt, qualifiziert sich für die nächste Runde. Dieses Prozedere wiederholt sich, bis nur noch ein Läufer übrig bleibt. In dieser Pilotveranstaltung in Chur wurde das Event auf 13 Runden begrenzt. Bei einem «echten» Backyard Ultra wird gut und gerne in deutlich über 20 Runden gestartet.

Nach 12 Stunden und insgesamt 80,4 km lieferten sich die letzten drei verbliebenen Läufer ein packendes Zeitrennen in der finalen 13. Runde. Bruno Galliard setzte sich dabei als "Finisher" durch und komplettierte die letzte Runde in einer sehr beeindruckenden Zeit von 32 Minuten und 32 Sekunden.