WM-Medaille im dritten Anlauf: Silber für Isai Näff

In seinem dritten Einsatz an den Nachwuchs-Langlauf-Weltmeisterschaften in Planica hat der hoch eingeschätzte Bündner Athlet Isai Näff aus Sent die erste Medaille eingelaufen. Bei schwierigen Verhältnissen und starken Regenfällen in Slowenien belegte er über 10 Kilometer klassisch im Einzelstartformat 52 Sekunden hinter dem überragenden Schweden Alvar Myhlback in der U20-Kategorie die Silbermedaille.