Von Martina nach Scuol: Der «kleine Engadiner» steht in den Startlöchern

Der «kleine Engadiner» geht in die nächste Runde. Das Unterengadiner Volkslanglaufrennen «Passlung Martina – Scuol» findet am Sonntag, 11. Februar, statt. Wie es in einer Medienmitteilung des Veranstalters heisst, findet das Rennen auf der Loipe entlang des Inns statt. Gut sei dieses Rennen sowohl für Profis als auch für Breitensportlerinnen.