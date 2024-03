Kehrtwende am Engadin Skimarathon: FIS hebt Disqualifikationen auf, Französin Veyre nun doch Siegerin

Engadin Skimarathon «bedauert sehr»

«Als Veranstalter war der Engadin Skimarathon in die Fluortests nicht involviert; der gesamte Prozess untersteht der FIS», schrieb das Marathon-OK in der Medienmitteilung, «die drei Fälle beschäftigen das OK des Engadin Skimarathon aber sehr.» Einerseits hätte die fälschlich disqualifizierten Athletinnen und Athleten einen Anspruch darauf, dass ihre Disqualifikationen korrekt gehandhabt und bei Verfahrensfehlern auch umgehend korrigiert würden. «Zudem setzt das Verfahren auch deren Umfeld und die übrigen Athletinnen und Athleten, welche falsch rangiert wurden, einer unnötigen Belastung aus. Der Engadin Skimarathon kann das zwar nicht beeinflussen, bedauert es aber sehr.»